الدوري المصري: الزمالك يواجه المقاولين ويسعى لتجاوز تعثره

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، بعد خروجه بأقل الخسائر في افتتاحية مشواره بالمسابقة هذا الموسم، بتعادله مع مضيفه بيراميدز 2-2؛ في حين حذر مدرب بيراميدز لاعبيه من التهاون في المباريات المقبلة.

تنطلق المرحلة الثانية للدوري المصري لكرة القدم، يوم غد، الإثنين، بمواجهتين من العيار الثقيل حيث يستضيف الزمالك في ملعب القاهرة الدولي، المقاولون العرب، فيما يحل بيراميدز، وصيف النسخة الماضية، ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي، في ملعب السلام.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، بعد خروجه بأقل الخسائر في افتتاحية مشواره بالمسابقة هذا الموسم، بتعادله مع مضيفه بيراميدز 2-2.

في المقابل، يطمح المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض آثار الخسارة المفاجئة في المرحلة الأولى أمام ضيفه، بلدية المحلة، العائد لبطولة الدوري بعد غياب دام 15 عاما.

ويخوض الزمالك المباراة بصفوف شبه مكتملة بعد عودة الثنائي أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر من الإيقاف، والحارس محمد عواد بعد اكتمال شفائه، فيما يغيب محمود علاء للإيقاف عقب طرده في مباراة بيراميدز، في حين يواصل أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" برنامجهم العلاجي.

وقال المدير الفني للزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، "واجه فريقي منافسا قويا جدا في لقاء بيراميدز ، خاصة وأن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقي الذي لم يقم بأي صفقة بسبب أزمة القيد".

وأضاف أوسوريو في تصريحات صحافية عقب لقاء بيراميدز أنه والجهاز المعاون سيواصلون العمل والفريق سيتحسن، "سعيا لتصحيح الأخطاء والوصول للتشكيل الأمثل وطريقة اللعب الأفضل، ونركز على تحقيق الفوز في المباريات القادمة".

وفي مباراة الثانية، يسعى البنك الأهلي الذي خسر مباراته الأولى أمام طلائع الجيش، إلى تحقيق الفوز على بيراميدز. وعقد المدير الفني لبيراميدز، البرتغالي جايمي باتشيكو، اجتماعا عاصفا مع لاعبي فريقه، حذرهم خلاله من التهاون في المباريات المقبلة.

واوضح باتشيكو للاعبيه الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الزمالك وأكد لهم أن تكرار هذه الأخطاء غير مقبول بالمرة. وتحدث باتشيكو عن عدم استغلال الفرص السهلة أمام مرمى المنافس والأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه هدفين في بداية الشوط الثاني.

وأكد باتشيكو أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في الموسم الحالي ويجب عدم التفريط في أي نقاط للمنافسة على لقب الدوري. ويستضيف ملعب المحلة، الثلاثاء، مباراة بلدية المحلة المنتشي بفوزه على المقاولون العرب، مع سموحة، الساقط في فخ التعادل الإيجابي في الوقت القاتل أمام الجونة.

ويلتقى فيوتشر، العائد من الإسكندرية بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على فاركو، بملعب القاهرة الدولي، مع الداخلية، صاحب المفاجئة الأولى في المسابقة، بفوزه على إنبي بهدف نظيف.

وفي ملعب بتروسبورت، يستضيف إنبي، الأربعاء المقبل، طلائع الجيش، في حين يحل زد إف سي، ضيفا على الجونة في ملعب خالد بشارة.

وفي لقاء الجريحين، بملعب الجيش في برج العرب، الخميس، يلتقى المصري الذي تلقى أكبر خسارة في المرحلة الأولى أمام الأهلي برباعية نظيفة، مع فاركو الذى خسر بهدفين نظيفين على ملعبه أمام فيوتشر.

وتختتم مباريات المرحلة بمواجهة بين الأسماعيلي عقب خسارته أمام زد إف سي، الصاعد للمرة الأولى للدوري المصري وظهوره بمستوي متواضع أثار قلق جماهيره، مع ضيفه الاتحاد السكندري، المنتشى بفوزه على سيراميكا بهدف نظيف.

وتأجلت مباراة سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لارتباط الأهلي بمواجهتي سان جورج الإثيوبي في ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في مباراة الكأس السوبر الأفريقية، والتي خسر لقبها لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة قبل الماضية.