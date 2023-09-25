حكيمي يواجه عقوبة الإيقاف

بحسب صحيفة فرنسية، فإن هناك مقاطع مصورة بالفيديو لحكيمي وزملائه، وهم يرددون هتاف جماهير باريس (اللعنة على مارسيليا وأمهاتكم)، احتفالا بالفوز على الغريم التقليدي.

يواجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، عقوبة الإيقاف بعد المباراة التي فاز بها فريقه على مارسيليا برباعية نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري.

ويواجه حكيمي إلى جانب راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وليفين كورزاوا، عقوبة الإيقاف بسبب هتافات عدائية وعنصرية ومسيئة ضد أولمبيك مارسيليا؛ حسبما أوردت صحيفة "لو باريزيان".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مقاطع مصورة بالفيديو لحكيمي وزملائه، وهم يرددون هتاف جماهير باريس (اللعنة على مارسيليا وأمهاتكم)، احتفالا بالفوز على الغريم التقليدي.

وأوضحت أن رابطة الدوري الفرنسي ستحقق في الواقعة، وإذا ثبتت الإدانة، فقد يتعرض اللاعبون المعنيون لعقوبات، بما في ذلك إمكانية الإيقاف.

ولفتت إلى أن النيجيري تاي تايوو مدافع مارسيليا السابق، تعرض للإيقاف مباراة واحدة في عام 2011 بسبب هتاف مماثل ضد بي إس جي.

يذكر أن حكيمي صاحب الـ24 عاما سجل الهدف الأول في مارسيليا، وتسبب في الثاني، الذي سجله راندال كولو مواني.