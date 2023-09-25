محترفو ومحترفات التنس عالميا: ساكاري تحقق التقدم الأكبر وديوكوفيتش في الصدارة

حققت اليونانية ماريا ساكّاري التقدم الأكبر في نادي العشر الأوليات بصعودها 3 مراكز نتيجة إحرازها لقب دورة غوادالاخارا المكسيكية الألف. ولم يطرأ أي تعديل على نادي العشرة الأوائل لا ترتيبا ولا نقاطا، وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الصدارة.

بقيت صدارة تصنيف محترفي ومحترفات كرة المضرب (تنس) على حالها، اليوم الإثنين، فيما حققت اليونانية ماريا ساكّاري التقدم الأكبر في نادي العشر الأوليات بصعودها ثلاثة مراكز نتيجة إحرازها لقب دورة غوادالاخارا المكسيكية الألف.

وأحرزت ابنة الـ28 عاما التي كان أفضل ترتيب في مسيرتها حلولها ثالثة عام 2022، لقب الدورة المكسيكية على حساب الأميركية كارولاين دوليهايد بالفوز عليها في النهائي 7-5 و6-3، ما سمح لها بالصعود ثلاثة مراكز لتصبح سادسة.

وبدورها وعن 25 عاما، حققت دوليهايد صعودا صاروخيا في الترتيب بعدما قفزت 69 مركزا لتصبح الثانية والأربعين في تصنيف بقيت صدارته لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام المصنفة أولى السابقة البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية الفائزة ببطولة فلاشينغ ميدوز كوري غوف تواليا.

نوفاك ديوكوفيتش (Getty Images)

وعادت الفرنسية كارولين غارسيا التي وصلت إلى نصف نهائي غوادالاخارا قبل الخسارة أمام ساكاري، إلى نادي العشر الأوليات على حساب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي تراجعت مركزا لتصبح الحادية عشرة.

وعند الرجال، لم يطرأ أي تعديل على نادي العشرة الأوائل لا ترتيبا ولا نقاطا، حيث بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الصدارة التي استعادها قبل أسبوعين من الإسباني كارلوس ألكاراس بعد تتويجه بطلا لفلاشينغ ميدوز.

عزّز الصربي البالغ 36 عاما رقمه القياسي من حيث عدد الأسابيع على رأس تصنيف المحترفين (392 أسبوعا)، محافظا على فارق الـ3260 نقطة الذي يفصله عن ألكاراس.

ويحتلّ الروسي دانييل مدفيديف المركز الثالث، يليه تواليا كل من الدنماركي هولغر رونه واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي الآخر أندري روبليف والإيطالي يانيك سينر والأميركي تايلور فريتز والنروجي كاسبر رود والألماني ألكسندر زفيريف الذي ضمن أقله 90 نقطة في التصنيف المقبل نتيجة وصوله إلى نصف نهائي دورة شينغدو الصينية (250 نقطة) حيث يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف.

تصنيف المحترفين:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 11795 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8535

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 7280

4. هولغر رونه (الدنمارك) 4710

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4615

6. أندري روبليف (روسيا) 4515

7. يانيك سينر (إيطاليا) 4465

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3955

9. كاسبر رود (النروج) 3560

10. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 3030

تصنيف المحترفات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 9266 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8195

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6165

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5755

5. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5665

6. ماريا ساكّاري (اليونان) 4360 (+3)

7. أنس جابر (تونس) 3875

8. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3830 (-2)

9. كارولينا موخوفا (الجمهورية التشيكية) 3765 (-1)

10. كارولين غارسيا (فرنسا) 3335 (+1).