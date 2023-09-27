بايرن ميونخ يفقد غنابري لعدة أسابيع

قال توخيل في البيان الصحافي للنادي البافاري "الأمر صعب للغاية بالنسبة له شخصيا ولكن بالنسبة لنا أيضا. هو لاعب مهم وشخصية قوية"، مضيفا أن غنابري "سيغيب لعدة أسابيع".

سيخضع مهاجم بايرن ميونخ الألماني، سيرج غنابري، لجراحة الأربعاء بسبب كسر في ساعده الأيسر سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، حسب ما أفاد مدرب بطل ألمانيا في المواسم الـ11 الأخيرة، توماس توخيل.

وتعرض غنابري للإصابة خلال الفوز على فريق بروسن مونستر من الدرجة الثالثة برباعية نظيفة في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا الثلاثاء.

وجرى استبدال غنابري بعد 11 دقيقة من صافرة البداية عقب اصطدامه بحارس مونستر يوهانس شينك، المعار من بايرن. وخضع اللاعب لفحص بالأشعة خلال المباراة.

وقال توخيل في البيان الصحافي للنادي البافاري "الأمر صعب للغاية بالنسبة له شخصيا ولكن بالنسبة لنا أيضا. هو لاعب مهم وشخصية قوية"، مضيفا أن غنابري "سيغيب لعدة أسابيع".

ويغيب غنابري عن استحقاقات بايرن المقبلة، بما في ذلك مباراته أمام مضيفه لايبزيغ في الدوري ضمن منافسات المرحلة السادسة السبت، قبل أن ينتقل إلى الدانمارك ليواجه اف سي كوبنهاغن في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

كما ستكون مشاركته مع منتخب بلاده موضع شك، عند تسلّم يوليان ناغلسمان مهامه الفنية لأول مرة كمدرب لـ"دي مانشافت" خلفا للمقال هانزي فليك، وذلك خلال جولته في الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين مع المنتخبين الأميركي والمكسيكي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.