ماذا قال أنشيلوتي بعد الفوز على جيرونا وطرد ناتشو؟

تطرق أنشيلوتي إلى طرد ناتشو بالقول "ما حدث كان يمكن تجنبه، نحن آسفون، هو اعتذر وآمل ألا يكون لاعب جيرونا تعرض لإصابة قوية، وناتشو حزين للغاية".

علق مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بعد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة وطرد لاعبه، ناتشو، بالبطاقة الحمراء، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الليغا.

وتلقى ناتشو البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد تدخله العنيف على لاعب جيرونا، بورتو.

وذكر أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "يجب أن نسلط الضوء على العامل الدفاعي للفريق لأن جيرونا يلعب كرة قدم جيدة للغاية، وكان ذلك حاسما".

وأشار إلى أن "فينيسيوس بخير، لقد أراد أن يلعب أكثر لكنه قدم مباراة جيدة، وهو يفتقر إلى القليل من التألق، وأعتقد أن الـ70 دقيقة التي لعبها كانت جيدة جدا".

وتطرق إلى طرد ناتشو بالقول "ما حدث كان يمكن تجنبه، نحن آسفون، هو اعتذر وآمل ألا يكون لاعب جيرونا تعرض لإصابة قوية، وناتشو حزين للغاية".

وبسؤاله عن مركز بيلينغهام، أوضح "لقد وضعنا المزيد من اللاعبين خارج المنطقة، لمنع فينيسيوس من التراجع للدفاع".

وحول مشاركة كامافينغا كظهير أيسر، كشف "لم تكن حالة عاجلة، وفكرت بالفعل في إشراك فران غارسيا، لكن بما إن فينيسيوس كان لدينا على الطرف الأيسر، كان الفريق بحاجة إلى المزيد من المساعدة في الدفاع".

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، خوسيلو وتشواميني وبيلينغهام في الدقائق 17 و21 و71.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.