فوز تاريخي لغلاطة سراي بعقر دار مانشستر يونايتد

عاد فريق غلاطة سراي التركي بانتصار تاريخي من ملعب "أولد ترافود" معقل مضيفه مانشستر يونايتد، بعد ما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

ودعم الفريق التركي موقفه في مجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط ليصعد للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بـ6 نقاط بعد فوزه في نفس الجولة خارج ملعبه على كوبنهاغن الدنماركي بهدفين لهدف.

في المقابل نال مانشستر يونايتد خسارته الثانية في المجموعة بعد هزيمته خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى بأربعة أهداف لثلاثة، ليتذيل جدول الترتيب بدون أي رصيد.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم اليونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق الدنماركي راسموس هويلوند، قبل أن يتعادل الإيفواري ويلفريد زاها لغلاطة سراي في الدقيقة 23.

الشوط الثاني شهد تحسنا في أداء الفريقين وسط تكافؤ وندية وتبادل للهجمات بحثا عن هدف التقدم، وأنقذ الفرنسي ساشا بوي مدافع غلاطة سراي مرماه من هدف مؤكد من أمام البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 53.

واستثمر الدنماركي راسموس هويلوند تمريرة خاطئة من البرتغالي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 67 لينطلق باتجاه المرمى ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس لملاقاته مسجلا الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد.

ولم ينتظر غلاطة سراي كثيرا قبل أن يأتي الرد من كريم أكتوركوغلو الذي سجل هدف الثاني لغلاطة سراي في الدقيقة 71 من تمريرة عرضية لزميله باريس يلماز، لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 للبرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد للحصول على الإنذار الثاني، بعد عرقلته البرتغالي درايس مارتينيز داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي أهدرها بغرابة.

وعاد إيكاري ليعوض خطأ إهدار ركلة الجزاء ويسجل هدف غلاطة سراي الثالث في الدقيقة 81 من انفراد بالحارس الكاميروني أونانا، ويمنح فريقه فوزا ثمينا.

وفي مباريات أخرى في نفس الجولة، فاز لانس الفرنسي بملعبه على آرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وتعادل إيندهوفن الهولندي مع إشبيلية الإسباني بهدفين لمثلهما لحساب المجموعة الثانية بالمسابقة.

وتصدر لانس جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، تلاه آرسنال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم إشبيلية ثالثا بنقطتين، وإيندهوفن في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، فاز ريال مدريد خارج ملعبه على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين، وبنفس النتيجة فاز سبورتينغ براغا البرتغالي خارج ملعبه على يونيون برلين الألماني.

وتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، تلاه نابولي بثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن سببورتينغ براغا صاحب المركز الثالث، بينما جاء يونيون برلين رابعا بدون أي نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، فاز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، وعاد ريال سوسيداد الإسباني بفوز ثمين من ملعب سالزبورغ النمساوي بعدفين دون رد.

وتصدر ريال سوسيداد جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وجاء سالزبورغ ثالثا برصيد ثلاث نقاط ثم بنفيكا في المركز الرابع بدون أي رصيد.