هيمنة عربية على منافسات الفروسية لقفز الحواجز

فرض فرسان العرب هيمنتهم على منافسات قفز الحواجز للفرق في رياضة الفروسية خلال النسخة التاسعة عشر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد" التي تستضيفها حاليا مدينة هانغو الصينية.

وحصدت السعودية وقطر والإمارات، مساء أمس الأربعاء، المراكز الثلاثة الأولى في المنافسات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، لتكون منصة التتويج عربية خالصة.

ونجح الفريق السعودي في تسجيل أفضل زمن في المنافسات وقدره 220,86 ثانية، متقدما على نظيره القطري الذي سجل زمنا قدره 229,96 ثانية، في حين جاءت الإمارات في المركز الثالث بزمن قدره 226,84 ثانية.

ورفعت السعودية رصيدها في "الآسياد" إلى 6 ميداليات، منها ثلاث ذهبيات، وبرونزية، وفضيتان، لتتقدم للمركز الثالث عربيا، والسابع عشر آسيويا.

وضمن الأردن ميدالية مؤكدة بعد أن تأهل منتخب كرة السلة رجال، الأربعاء، للمباراة النهائية لملاقاة نظيره الفلبيبني، الجمعة، وذلك عقب تغلبه على تايوان بنتيجة 90-71 في نصف النهائي.

وحصد القطري عبد الله التميمي أمس، الميدالية البرونزية في منافسات الاسكواش لفردي الرجال بعد خسارته أمام الماليزي إين جي يون، المصنف الأول آسيويا.

وفاز الملاكم السوري أحمد غصون، الأربعاء، بالميدالية البرونزية في وزن تحت 80 كلغ، ليحقق بذلك أول ميدالية في رصيد بلاده في الدورة.

وفي ألعاب القوى، حصد نجوم العرب اليوم، المزيد من الميداليات بمختلف ألوانها وكانت الحصيلة 5 ميداليات.

وفازت البحرين في منافسات الأربعاء، بـ3 ميداليات ملونة منها ذهبيتين وبرونزية. ففي سباق 5 آلاف متر حصد العداء برهانو بالو الميدالية الذهبية مسجلا زمنا قدره 13:17.40 دقيقة تلاه الهندي أفيناش سابلي الفائز بالفضية بزمن قدره 13:21.09 دقيقة، بينما حقق البحريني الآخر داويت أدماسو الميدالية البرونزية بزمن قدره 13:25.63 دقيقة.

والميدالية الثالثة للبحرين حققها فريق التتابع للسيدات 4×400 متر، حيث فاز بذهبية السباق مسجلا زمنا قدره 3:27.65 دقيقة، وحصل الفريق الهندي على الفضية بزمن قدره 3:27.85 دقيقة، وذهبت الميدالية البرونزية لسيريلانكا بزمن قدره 3:30.88 دقيقة.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 15 ميدالية ملونة منها 9 ذهبيات، وفضية واحدة، وخمس برونزيات، ليواصل صدارته لترتيب الدول العرب ويتقدم للمركز التاسع آسيويا.

وفاز القطري معتز برشم، الأربعاء، بذهبية الوثب العالي بعد أن سجل ارتفاعا قدره 2,35 مترا، متفوقا على الكوري الجنوبي وو سانجهيوك الذي سجل 2,33 مترا، فيما حصل الياباني شينو توموهيرو على البرونزية بارتفاع 2,29 مترا.

وتعد هذه هي الميدالية الذهبية الثالثة في الألعاب الآسيوية للبطل الأوليمبي القطري بعد تتويجه في نسختي دورة الألعاب 2010 و2014.

كما أحرزت قطر أمس، فضية سباق التتابع رجال 4×400 متر بزمن قدره 3:02.05 دقيقة، خلف الفريق الهندي الفائز بالذهبية بزمن قدره 3:01.58 دقيقة، فيما توجت سيريلانكا بالبرونزية بزمن 3:02.55 دقيقة.

ورفعت قطر رصيدها إلى 13 ميداليات، منها 4 ذهبيات، و6 فضيات، وثلاث برونزيات، لتحتل المركز الثاني عربيا، والمركز الرابع عشر آسيويا.

وانطلقت النسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الأولمبية "الآسياد" بمدينة هانغجو في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.