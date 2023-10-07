بايرن ميونخ يرد على إمكانية استعادة بواتينغ

لعب بواتينغ (35 عامًا) لبايرن ميونخ في الفترة من 2011 إلى 2021، وفاز بكل الألقاب الممكنة معه، بما في ذلك الفوز بالثلاثية مرتين، في 2013 و2020.

رد فريق بايرن ميونخ الألماني على إمكانية عودة مدافعه، جيروم بواتينغ، إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وكان الفريق البافاري قد دعا بواتينغ الذي لم يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع ليون، كي يتدرب معه قبل نحو أسبوع.

وجاء في بيان لبايرن ميونخ "لن يعود جيروم بواتينغ للفريق. اتخذ النادي هذا القرار الجمعة، وأبلغ به اللاعب".

وأضاف النادي، أنَّ دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم، يلعبان الآن بدون الشعور بأي آلام، فيما يتعافى ماتياس دي ليخت من الإصابة، ما يعني أن أزمة مركز قلب الدفاع تحسنت.

لذلك، بحسب البيان، قرر بايرن عدم التعاقد مع بواتينغ.

لكن "بما أنه لاعب سابق مميز، تلقى اللاعب عرضًا لمواصلة التدريبات بالنادي للحفاظ على جاهزيته البدنية".

ولعب بواتينغ (35 عامًا) لبايرن ميونخ في الفترة من 2011 إلى 2021، وفاز بكل الألقاب الممكنة معه، بما في ذلك الفوز بالثلاثية مرتين، في 2013 و2020.

وبدأ بواتينغ التدرب مع بايرن يوم الأحد الماضي، وهو لاعب حر حاليًا، ويمكن التعاقد معه خارج فترة الانتقالات.