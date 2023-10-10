بطولة ألمانيا: أوغسبورغ يقيل مدربه إنريكو ماسن

صرح النادي أن "تغيير المدرب كان ضروريا" بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا على يد أونتراخينغ من الدرجة الثالثة، وتحقيق الفريق فوز وحيد مقابل وتعادلين في سبع مباريات في الدوري الألماني.

أعلن نادي أوغسبورغ الألماني، مساء أمس الإثنين، عن إقالة مدربه إنريكو ماسن، بعد يومين من خسارته أمام دارمشتات على أرضه 1-2 في الدوري المحلي.

وقال النادي الذي يحتل المركز الخامس عشر ويتهدده شبح الهبوط في بيان إنه"بعد محادثات معمقة للوضع الرياضي، قرر أوغسبورغ إقالة المدرب إنريكو ماسن بمفعول فوري".

وأكد النادي تعيين مدرب فريق تحت 23 عاما، توبياس ستروبل، بصورة مؤقتة بانتظار تعيين مدرب جديد.

واعتبر النادي بأن "تغيير المدرب كان ضروريا" بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا على يد أونتراخينغ من الدرجة الثالثة، وتحقيق الفريق فوز وحيد مقابل وتعادلين في سبع مباريات في الدوري الألماني.

وبات ماسن (39 عاما) أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في دوري بوندسليغا.

وكان ماسن قد تسلم منصبه صيف العام 2022 بعد ان أشرف على تدريب رديف بوروسيا دورتموند.

نجح ماسن في إبقاء أوغسبورغ في مصاف أندية الدرجة الأولى في موسمه الأول باحتلاله المركز الخامس.