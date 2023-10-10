كوكو غوف وإيغا شفيونتيك لن تشاركان في بطولة كأس بيلي جين كينغ

غادرت كل من الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) كوكو غوف، الفريق الأميركي المشارك في نهائيات كأس بيلي جين كينغ، والمصنفة الثانية عالميا إيغا شفيونتيك، عن البطولة.

غادرت الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) كوكو غوف، الفريق الأميركي المشارك في نهائيات كأس بيلي جين كينغ، أمس الإثنين، فيما غابت المصنفة الثانية عالميا إيغا شفيونتيك عن البطولة للسنة الثانية على التوالي.

وأعلن الفريق الأميركي، أمس، غياب غوف وجسيكا بيغولا أعلى لاعبتين أميركيتين في التصنيف، فيما تشارك ماديسون كيز وصوفيا كنين ودانيلي كولينز وسلوآن ستيفنز وتايلور تاونسند في البطولة التي ستقام في الفترة بين 7 - 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة إشبيلية الإسبانية.

إيغا شفيونتيك (أ ب)

وتبدأ أضخم منافسة للفرق في عالم تنس السيدات بعد يومين من انتهاء بطولة رابطة محترفات التنس في كانكون بالمكسيك، والتي ستضم المصنفات الثمانية الأوائل في عالم التنس، وستكون من بينهن غوف وبيغولا وشفيونتيك.

وغابت شفيونتيك، التي احتلت صدارة التصنيف العام الماضي، عن المشاركة في كأس بيلي جين كينغ في غلاسكو بإسكتلندا، بسبب وضع جدول متعارض.

وأرجعت شفيونتيك عدم مشاركتها العام الماضي إلى مخاوفها بشأن صحتها، حيث ستضطر اللاعبات إلى السفر للمشاركة في بطولة الفرق، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، عقب نهائيات رابطة محترفات التنس. وغادرت معسكر المنتخب البولندي، الإثنين.

وأعلنت غوف انسحابها من بطولة تشنغتشو المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الكتف أثناء خسارتها أمام شفيونتيك في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة، الأسبوع الماضي.

وفازت شفيونتيك بلقب البطولة ولقبها الخامس هذا العام.