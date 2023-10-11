فيليبو إنزاغي يتولى تدريب ساليرنيتانا الإيطالي

أعلن نادي ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، تعيين فيليبو إنزاغي مدربا للفريق خلفا للبرتغالي، باولو سوزا، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال النادي عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه "يعلن سالرنيتانا توصله لاتفاق مع السيد فيليبو إنزاغي ليتولى قيادة الفريق الأول".

وأقيل سوزا بعد فترة من النتائج السيئة وعدم تحقيق أي فوز هذا الموسم في الدوري تاركا الفريق في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من ثلاث تعادلات وخمس هزائم.

وسيتولي إنزاغي لاعب المنتخب الإيطالي السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، المسؤولية أملا في تفادي الهبوط.

وبدأ إنزاغي مسيرته التدريبية مع ميلان عام 2014 بعدما أنهى مشواره كلاعب في النادي، وقاد فينيسيا للصعود للدرجة الثانية وبنفينتو لدوري الأضواء وتولى تدريب ريجينا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وسيستأنف سالرنيتانا مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة كالياري المتعثر الذي يحتل المركز الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر.