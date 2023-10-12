أوباميكانو يغيب عن بايرن ميونيخ لأسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني استبعاد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو لعدة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر الضامة، بينما يعمل زميلاه، الهولندي ماتيس دي ليخت ولاعب الجناح الألماني سيرج ديفيد غنابري على العودة لصفوف الفريق.

وقال البايرن، مساء أمس الأربعاء، إن الأشعة حددت مدى إصابة أوباميكانو بعد أن اضطر للخروج قرب نهاية فوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة على فرايبورغ، يوم الأحد الماضي، وأنه "يبتعد عن الملاعب في الوقت الحالي".

من المرجح أن يغيب المدافع الفرنسي عن مباريات الفريق أمام ماينتس الألماني وغلطة سراي التركي ودارمشتات وساربروكن الألمانيين.

أوباميكانو قد يكون جاهزا لمباراة الدوري الألماني ضد بوروسيا دورتموند في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بدأ دي ليخت، الذي غاب عن الملاعب منذ أوائل أيلول/ سبتمبر، بسبب إصابة في الركبة، ممارسة التدريبات، أول من أمس الثلاثاء.

كما بدأ غنابري، الذي أصيب بكسر في ذراعه خلال المباراة التي فاز فيها البايرن على بروسن مونستر في منافسات كأس ألمانيا في السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، الركض، أمس الأربعاء، مع جبيرة على ذراعه.

يخوض بايرن أولى مبارياته المقبلة في الدوري الألماني بعد فترة التوقف الدولي أمام ماينتس في الحادي والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.