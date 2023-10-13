لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز تونالي وزانيولو يغادران معسكرا تدريبيا وسط تحقيق في مراهنات

غادر لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز، تونالي وزانيولو، معسكرا تدريبيا وسط تحقيق في مراهنات غير قانونية.

أعيد لاعبا الدوري الإنجليزي الممتاز، ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، إلى نادييهما من معسكر تدريب إيطالي، أمس الخميس، بعدما أخطرتهما الشرطة بالتورط في تحقيق بشأن المراهنة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتراف لاعب خط وسط يوفنتوس، نيكولو فاغيولي، بأنه يخضع لتحقيق من الادعاء العام في تورينو في نفس القضية في مزاعم مراهنة عبر الإنترنت عبر مواقع غير مصرح بها.

وبعد أن شوهدت الشرطة في مركز تدريب كوفرسيانو للمنتخب الوطني لاستجواب اللاعبين، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن تونالي وزنيولو تسلما إخطارات رسمية بشأن تورطهما في تحقيق تورينو.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه "بغض النظر عن الأحداث، ولأن اللاعبين ليسا في الحالة الملائمة للمشاركة في المباريات المقررة في الأيام المقبلة، فقد قرر الاتحاد، وأيضا من أجل حمايتهما، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".

تونالي هو لاعب خط وسط نيوكاسل، بعد أن انتقل من ميلان في يوليو تموز. أما زنيولو فلاعب خط وسط ومهاجم في نادي أستون فيلا، معارا من غلاطة سراي.