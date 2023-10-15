المصرفي القطري الشيخ جاسم آل ثاني يسحب عرضه لشراء مان يونايتد

كان الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، أحد أبرز المتنافسين على استكمال عملية الاستحواذ على نادي كرة القدم الشهير، والذي تم طرحه للبيع العام الماضي.

(أ ب)

سحب المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما قال مصدر مطلع للأسوشيتدبرس، أمس السبت.

تحدث الشخص بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب قيود مفروضة للحفاظ على سرية عملية البيع.

وكان الشيخ جاسم أحد أبرز المتنافسين على استكمال عملية الاستحواذ على نادي كرة القدم الشهير، والذي تم طرحه للبيع العام الماضي.

وإلى جانب الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، كان المصرفي القطري واحدا من إثنين فقط من مقدمي العروض الذين أعلنوا عن نيتهم شراء النادي من ملاكه الحاليين ”آل غليزر” أصحاب مجموعة ”يونايتد”.

وبعد مرور عام تقريبا على الدعوة لتقديم عروض لشراء بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، أبلغ الشيخ جاسم آل غليزر بأنه بصدد سحب عرضه، حسبما قال الشخص.

كما قال المصدر إن عرض الشيخ جاسم كان تقريبا ضعف القيمة السوقية الحالية لشركة ”يونايتد” البالغة 3.2 مليار دولار.

وما يزال عرض راتكليف قائما، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه مستعد لقبول حصة أقلية في النادي.