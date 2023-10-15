تصفيات يورو 2024: إيطاليا تحقق فوزا سهلا على مالطا

رفع منتخب إيطاليا، بهذا الفوز، رصيده إلى النقطة العاشرة محتلا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أوكرانيا، بينما ظلت مالطا دون أي نقاط، متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة.

حقق منتخب إيطاليا فوزا سهلا على ضيفه مالطا برباعية نظيفة، على ملعب "سان نيكولا" بمدينة باري السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024 ضمن المجموعة الثالثة.

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وقدم منتخب "الأزوري" عرضا طيبا رغم تواضع مستوى المنافس، باعتبار اللقاء بمثابة بروفة جيدة للفريق قبل مواجهته النارية في الجولة المقبلة أمام إنجلترا، المتصدر، برصيد 13 نقطة على ملعب "ويمبلي" الثلاثاء.

ونجح جياكومو بونافينتورا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 من الشوط الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 1+45 بتسديدة أخرى رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوقع نفس اللاعب على الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وأكمل دافيد فراتيسي رباعية منتخب إيطاليا في الدقيقة 3+90 بعد مجهود فردي وتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع منتخب إيطاليا، بهذا الفوز، رصيده إلى النقطة العاشرة محتلا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أوكرانيا، بينما ظلت مالطا دون أي نقاط، متذيلة ترتيب المجموعة الثالثة.

وفي نفس التصفيات بالمجموعة السابعة، حقق المنتخب المجري فوزا ثمينا بملعبه "بوشكاش أرينا" ببودابست، على ضيفه صربيا بهدفين لهدف.

وأنهى صاحب الأرض بهذا الفوز شراكته مع الفريق الضيف، بعد أن انفرد بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين تجمد رصيد صربيا عند 10 نقاط في المركز الثاني.

وسجل هدفي المجر بارناباس فارغا، ورونالد سالاي في الدقيقتين 21، و34 على التوالي، بينما سجل هدف صربيا الوحيد ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 33.

وفي المجموعة الثامنة تغلب المنتخب الدانماركي على ضيفه كازاخستان بثلاثة أهداف لواحد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "باركن ستاديون" بكوبنهاغن.

سجل أهداف صاحب الأرض جوناس ويند، وروبير سكوف (هدفان) في الدقائق 36، و2+45، و48، على التوالي، بينما قلص يان فوغوروفسكي النتيجة لكازاخستان في الدقيقة 58.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن المنتخب السلوفيني، بينما تجمد رصيد كازاخستان عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فنلندا بالمركز الثالث.