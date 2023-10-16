إسبانيا ترافق إسكتلندا إلى نهائيات "يورو 2024"

ترافق إسبانيا إسكتلندا إلى نهائيات "يورو 2024" عن المجموعة الأولى، بعد تغلبها على المنتخب النرويجي بهدف دون رد في أوسلو.

لحق منتخب إسبانيا لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بألمانيا، مع إسكتلندا عن المجموعة الأولى، بتغلبه بهدف على مضيفه منتخب النرويج، مساء أمس الأحد، في الجولة الثامنة للتصفيات.

وتقاسم منتخبا إسبانيا وإسكتلندا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات في المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب النرويج، الذي لعب 7 لقاءات ولم يتبق له سوى مواجهة واحدة في التصفيات، عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليصبح أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه بنهاية المجموعة هو 13 نقطة.

ويحتل منتخب جورجيا المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 6 لقاءات، عقب فوزه برباعية على ضيفه منتخب قبرص، متذيل الترتيب بلا نقاط، بالجولة نفسها.

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت بالعاصمة النرويجية أوسلو، حيث كان الأكثر إهدارا للفرص في الوقت الذي ظهر فيه منتخب النرويج، بقيادة إيرلينغ هالاند، بشكل باهت للغاية وعجز عن تهديد مرمى الضيوف طوال الـ90 دقيقة لينال خسارة مستحقة.

وسجل غافي هدف منتخب إسبانيا الوحيد في اللقاء في الدقيقة 49.

ولحقت إسبانيا وإسكتلندا بمنتخبات فرنسا (المجموعة الثانية)، وتركيا (الرابعة)، والبرتغال (العاشرة) وبلجيكا (السادسة) التي حجزت بطاقاتها أيضا إلى النهائيات، إضافة إلى ألمانيا المضيفة.

بينما تبخر حلم رفاق النجم إيرلينغ هالاند في العودة لليورو بعد 23 عاما من الغياب، منذ ظهورها الأول والأخير في النسخة التي استضافتها هولندا وبلجيكا مطلع الألفية الثالثة.