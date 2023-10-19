محمد صلاح يناشد بـ"منع وقوع المزيد من مذابح الأبرياء في قطاع غزة"

قال نجم كرة القدم، المصري محمد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".

ناشد نجم كرة القدم، المصري محمد صلاح، مساء أمس الأربعاء، قادة العالم بـ"التكاتف معا ومنع وقوع المزيد من مذابح الأبرياء في قطاع غزة".

وفي مقطع مصور مؤثر نشره عبر كافة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قال صلاح إنه "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا، ووحشية تحطم القلوب".

وأضاف أنه "لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها. يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع أواصرها، وأصبح من الواضح أنه يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، ومشاهد المستشفى (المعمداني) أمس (الثلاثاء) كانت مروعة".

وختم صلاح حديثه بالقول إنه "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، أناشد قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".