رونالدو يقود النصر لتعزيز وصافته

في الشوط الثاني واصل النصر أفضليته، وسجل هدفه الثاني عندما هيأ رونالدو كرة للمدافع لابورت الذي لعبها مباشرة داخل المرمى (58).

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتعزيز وصافته للدوري السعودي بفوزه على ضيفه الخليج 2-0 على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر للبطولة.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 26، ليعود ويمرر كرة الهدف الثاني إلى الإسباني إيمريك لابورت (58).

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

واستهل النصر شوط المباراة الأول مهاجما، وسجل هدفا ألغى بداعي التسلل قبل أن يصوب رونالدو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة أمسكها مروان الحيدري ببراعة (16)، وبعد عدة محاولات نجح النصر في التسجيل عندما تلقى لاعب ريال مدريد الإسباني السابق كرة على مشارف منطقة الجزاء استدار حولها وأرسلها قوية على يسار مروان الحيدري (26).

وبحث الخليج عن التعادل في الدقائق المتبقية لكن هجماته لم تشكل أي خطورة حتى نهاية هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته، وسجل هدفه الثاني عندما هيأ رونالدو كرة للمدافع لابورت الذي لعبها مباشرة داخل المرمى (58).

ولاحت فرصة للخليج لتذليل الفارق لكن رأسية المصري محمد شريف اعتلت العارضة (68)، قبل أن يتألق نواف العقيدي ويتصدى لكرة محمد شريف ومن ثم يبعدها الدفاع للتماس (73) وواصل العقيدي تألقه عندما ابعد كرة عرضية وأنهى خطورتها (87).