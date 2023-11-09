أتلتيكو مدريد يمدد عقد سيميوني حتى عام 2027

مدّد أتلتيكو مدريد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني لثلاث سنوات إضافية حتى العام 2027، حسب ما أعلن النادي الإسباني الخميس.

ويتولى سيميوني (53 عامًا) قيادة أتلتيكو منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، وأفاد بيان النادي بأنّه "سيبقى مدرب نادينا حتى 30 حزيران/يونيو 2027".

وأضاف البيان أنّه منذ تولي سيميوني المسؤولية "مرت مؤسستنا بواحدة من أنجح فتراتها".

ويُعد الأرجنتيني الذي سبق أن لعب في صفوف أتلتيكو أكثر مدرب خاض مباريات معه في تاريخه بـ642 مباراة مُحرزًا خلالها ثمانية ألقاب.

وقاد سيميوني نادي العاصمة الإسبانية إلى لقب الدوري مرتين (2014 و2021)، وكأس إسبانيا (2013)، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2021 و2018)، وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

كما قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016.

وخلال المباريات الـ642 التي تولى فيها قيادة الفريق، متجاوزًا لويس أراغونيس (612)، حصد سيميوني 380 انتصارًا مع نسبة هزائم لم تتجاوز الـ18%.

ويحتل "روخيبلانكوس" حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني.