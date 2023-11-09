يوفنتوس يحسم مصير لاعبه لوكاتيلي

أعلن نادي يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي الخميس أن لاعب وسطه الدولي مانويل لوكاتيلي وقَّع عقدا جديدا مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2028.

وقال لوكاتيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "أنا هنا وكأنني في بيتي".

ولم يكشف يوفنتوس عن مزيد من التفاصيل بشأن تمديد العقد لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن لاعب الوسط سيحصل على حوالي 3.3 مليون يورو (3.5 مليون دولار) في الموسم بعقده الجديد.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة قادما من ساسولو في عام 2021 بعد فوزه بكأس أوروبا الأخيرة مع إيطاليا، قبل أن يضمه فريق "السيدة العجوز" نهائيا هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو.

وفرض لوكاتيلي نفسه في صفوف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري وخاض معه أكثر من 100 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

وسجل لوكاتيلي الشهر الماضي هدف الفوز في مرمى نادي طفولته ميلان في سان سيرو، بعد سبع سنوات من اليوم الذي سجل فيه هدف الفوز لميلان ضد يوفنتوس في الملعب نفسه.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر قبل مواجهة كالياري السبت المقبل في المرحلة الثانية عشر.