آرسنال يشدد الخناق على مانشستر سيتي

تمكّن آرسنال من افتتاح التسجيل قبل انتهائه، تحديدا في الدقيقة 45+1 عندما حوّل زينتشينكو عرضية ارتقى لها بوكايو ساكا برأسه، لتصل إلى تروسارد الذي تابعها بسهولة في الشباك.

ضيّق آرسنال الخناق على مانشستر سيتي المتصدّر عندما عمّق جراح ضيفه بيرنلي وفاز عليه 3-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبأهداف البلجيكي لياندرو تروسارد (45+1)، وليام صاليبا (57) والأوكراني أولكسندر زينتشينكو (74)، في مقابل هدف جوش براونهيل الوحيد لبيرنلي (54)، عزّز آرسنال رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن السيتي المتصدّر الذي يحلّ ضيفا على تشيلسي الأحد، فيما بقي بيرنلي مع 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

وبعد أخذ ورد طوال الشوط الأول، تمكّن آرسنال من افتتاح التسجيل قبل انتهائه، تحديدا في الدقيقة 45+1 عندما حوّل زينتشينكو عرضية ارتقى لها بوكايو ساكا برأسه، لتصل إلى تروسارد الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وعلى عكس سير المباراة، تمكّن بيرنلي إدراك التعادل، عندما اخترق الأميركي لوكا كوليوشو دفاع آرسنال بمهارة من الجهة اليسرى، ليمرر عرضية لم يتمكن جاي رودريغيز من التعامل معها، فوصلت براونهيل الذي سددها في الشباك (54).

لكن ما هي إلا ثلاث دقائق، حتى نفّذ تروسارد ركنية وصلت إلى رأس صاليبا الذي حوّلها في المرمى (57).

وقبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أضاف آرسنال الهدف الثالث بعد معمعة في دفاع بيرنلي أوصلت الكرة إلى زينتشينكو الذي سددها جميلة في الشباك (74).