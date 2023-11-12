ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

سحق ريال مدريد فريق فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني، معززا مكانته في مركز الوصافة خلف المتصدر جيرونا.

اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء أمس السبت، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سنتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "لا ليغا".

الهدف الأول جاء سريعا عن طريق دانييل كارفاخال بصناعة من الألماني توني كروس، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعدها أهدر هوغو دورو التعادل لفالنسيا في الدقيقة الـ11 من داخل منطقة الستة ياردة.

لاحقا أضاف البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني لصالح "الميرينجي" بحلول الدقيقة الـ42 من عمر المواجهة، بتمريرة حاسمة من مواطنه البرازيلي رودريغو.

وعاد فينيسيوس لهز الشباك من جديد بتسجيل الهدف الثالث بصناعة رودريغو في الدقيقة 49، قبل أن يضيف الأخير، الهدف الرابع بنفسه في الدقيقة في الدقيقة 50.

وكرر رودريغو هز الشباك بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 84، وجاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق هوغو دورو في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة احتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي بـ32 نقطة، بفارق نقطتين، خلف جيرونا صاحب المركز الأول، بينما يتراجع فالنسيا للمركز العاشر بـ18 نقطة.