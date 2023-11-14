مارسيلينو غارسيا تورال يعود لتدريب فياريال الإسباني

هذه المرة الثانية التي يقود فيها تورال تدريب الفريق الذي يحتل المركز 14 في الدوري الإسباني، وفاز في 3 مباريات فقط من أصل 13 مباراة، مقابل 3 تعادلات و7 هزائم. وقاد تورال فياريال في الفترة من 2013 إلى 2016.

أعلن نادي فياريال الإسباني، مساء أمس الإثنين، التعاقد مع مارسيلينو غارسيا تورال لتدريب الفريق خلفا لخوسيه روخو باتشيتا، بسبب النتائج المخيبة للآمال.

وهذه هي المرة الثانية التي يقود فيها تورال تدريب الفريق الذي يحتل المركز 14 في الدوري الإسباني، وفاز في ثلاث مباريات فقط من أصل 13 مباراة، مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم. وقاد تورال فياريال في الفترة من 2013 إلى 2016.

وخسر فياريال مباراته أمام أتلتيكو مدريد 3-1 يوم، الأحد، تحت قيادة المدرب المؤقت ميغيل أنخيل تينا، المدير الرياضي للفريق.

وأقال النادي خوسيه روخو "باتشيتا" الأسبوع الماضي، بعد قيادته فياريال إلى خمسة انتصارات فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات.

يشار إلى أن باتشيتا حل بديلا لكيكي سيتين في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد خسارة النادي لثلاث من مبارياته الأربع الأولى في بداية الموسم.

وأنهى فياريال الموسم الماضي في المركز الخامس تحت قيادة سيتين، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 تحت قيادة أوناي إيمري.

تولى تورال البالغ من العمر 58 عاما تدريب فياريال لأول مرة عندما كان النادي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وقاده إلى الصعود والمشاركة في المسابقات الأوروبية خلال المواسم الثلاثة التالية. واحتل فياريال المركز الرابع في الدوري الإسباني في موسمه الأخير مع النادي.

تحت قيادة تورال، وصل فياريال إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي وكأس الملك. وسبق له تدريب أندية مثل إشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفريق مرسيليا الفرنسي.