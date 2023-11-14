منتخب أوروغواي يستدعي سواريز لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا

استدعى منتخب أوروغواي سواريز لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا بعد غيابه عن تمثيل "السيليستي" منذ مونديال قطر 2022.

قرر الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي ضم المهاجم المخضرم، لويس سواريز، إلى صفوف المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الأوروغواياني عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء أمس الإثنين، عن قائمة اللاعبين المستدعين، حيث تتمثل التغييرات الرئيسية في استدعاء سواريز مهاجم غريميو، وعودة قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز، ولاعب الوسط رودريغو بينتانكور.

وكان آخر ظهور للاعبين الثلاثة مع منتخب الأوروغواي في المباراة التي ودع فيها منتخب "السيليستي" مونديال قطر 2022 من الدور الأول، أمام غانا وفاز بنتيجتها بهدفين دون رد.

ويستعد منتخب أوروغواي لخوض مباراتين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إحداها ستكون أمام ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

ويعد سواريز (36 عاما) من هدافي الدوري البرازيلي مع فريقه غريميو بتسجيله 14 هدفا خلال 29 مباراة.

ويلتقي منتخب أوروغواي مع الأرجنتين في بوينس آيرس، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبعدها بخمسة أيام يستضيف منتخب بوليفيا، في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب العام برصيد 12 نقطة، وتأتي بعده منتخبات أوروغواي والبرازيل وفنزويلا برصيد 7 نقاط لكل منهم من 4 مباريات.