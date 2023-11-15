يوفنتوس يمدد عقد فاغيولي رغم عقوبة الإيقاف

مدد يوفنتوس عقد فاغيولي على الرغم من عقوبة الإيقاف، وتم توقيع عقوبة الإيقاف على اللاعب الدولي من قبل الاتحاد الإيطالي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب مشاركته في المراهنة على المباريات.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه الدولي نيكولو فاغيولي لغاية حزيران/ يونيو 2028، على الرغم من قرار الاتحاد الإيطالي بإيقافه لمدة 7 أشهر بعد ثبوت مشاركته في المراهنة على المباريات.

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه "يسعد يوفنتوس أن يعلن عن تجديد عقد نيكولو فاغيولي حتى 30 حزيران/ يونيو 2028".

وأضاف أن "العلاقة مستمرة مع نيكولو بعد وصول لاعب الوسط إلى يوفنتوس عام 2015، وهو يبلغ 14 عاما، ومروره بجميع فرق المراحل السنية حتى مشاركته الأولى مع الفريق الأول عام 2021".

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لاعب خط الوسط الدولي (22 عاما)، في صيف 2026، وسيتقاضى 1.63 مليون دولار في الموسم الواحد، بحسب الصحافة الإيطالية.

وتم توقيع عقوبة الإيقاف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب مشاركته في المراهنة على المباريات.

وجرى تخفيض العقوبة الأصلية البالغة 12 شهرا إلى 7 أشهر فقط، لأن اللاعب تعاون مع التحقيق ووافق على خضوعه لبرنامج علاج إدمان القمار، ويفترض عودة نيكولو للملاعب في أيار/ مايو 2024.

وتحظر المادة 24 من قانون العدالة الرياضية المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإيطالي أو الأوروبي أو الفيفا.