منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة في تصفيات "يورو 2024"

حقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة في تصفيات "يورو 2024" بتغلبه على أيسلندا 2 ـ صفر، محققا فوزه العاشر تواليا في التصفيات.

واصل منتخب البرتغال مسيرة انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بتغلبه على ضيفه الأيسلندي بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات لحساب المجموعة العاشرة.

الفوز هو العاشر تواليا لمنتخب "برازيل أوروبا" الذي رفع رصيده إلى 30 نقطة، بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد أيسلندا عند 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة.

افتتح برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، التسجيل للبرتغال في الدقيقة 37، وأضاف البديل ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66، بتمريرة من كريستيانو رونالدو.

وتعد البرتغال هي المنتخب الوحيد الذي نجح في حصد العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن، بعد أن أنهى التصفيات بالفوز في جميع مبارياته، علما بأن المنتخب الفرنسي يملك فرصة الخروج أيضا بالعلامة الكاملة في حال الفوز على اليونان في مباراته الختامية، يوم الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تغلبت سلوفاكيا على مضيفتها البوسنة والهرسك بهدفين لهدف، سجل لأصحاب الأرض باتريك هروسوفسكي بالخطأً في مرماه في الدقيقة 49، بينما سجل للضيوف روبرت بوزينيك ولوبومير ساتكا في الدقيقتين 52، و71.

ورفعت سلوفاكيا رصيدها إلى 22 نقطة لتحتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف البرتغال وتأهلا معا في وقت سابق، بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند 9 نقاط في المركز الخامس.

كما فازت لوكسمبورغ على ضيفتها ليشتنشتاين بهدف دون رد، سجله جيرسون رودريغيز في الدقيقة 69، واحتلت لوكسمبورغ المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما تذيلت ليشتنشتاين جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.

وفي المجموعة الأولى فازت إسبانيا على ضيفتها جورجيا بثلاثة أهداف لواحد، سجل لأصحاب الأرض، روبان لو نورمان وفيران توريس ولوكا لوتشوشفيلي بالخطأ في مرمى، بينما سجل خفيشا كفاراتسخيليا هدف جورجيا.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن إسكتلندا صاحبة المركز الثاني، والتي تعادلت مع ضيفتها النرويج بثلاثة أهداف لمثلهم في نفس الجولة.

وتقام بطولة أمم أوروبا بألمانيا في 14 حزيران/ يونيو 2024 ولمدة شهر، حيث تلعب المباراة الافتتاحية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في "الملعب الأولمبي" في برلين.