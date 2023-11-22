تصفيات مونديال 2026: سواريس "لم أتخيل العودة" مع الأوروغواي

قال لويس سواريس إنه "بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل ان أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

قال الهدّاف المخضرم الأوروغوياني، لويس سواريس، عقب عودته بعد 11 شهرا من الغياب مع "سيليستي" غداة فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 إنه لم يتخيّل أن يكون مجددا ضمن عداد منتخب بلاده.

وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني السابق لمنصة الاتحاد الأوروغوياني بعد الفوز على بوليفيا 3-0 في الجولة السادسة من التصفيات "بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم (2022 في قطر)، لم أتخيل العودة".

ويدافع سواريس (36 عاما)، الهداف التاريخي للأوروغواي مع 68 هدفا، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

وأضاف أنه "بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل ان أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

وخرجت الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريس في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار/ مايو أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدماه ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس، حيث تعرض أصحاب الأرض لخسارتهم الأولى (2-0) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.

وتابع سواريس الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا إنه "لدينا أحد أفضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين" نونييس صاحب هدفين من ثلاثية فريقه، وأضاف أن "المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب عليّ القيام به هو المساهمة والثناء عليه".

وتحتل الأوروغواي المركز الثاني في المجموعة المشتركة برصيد 13 نقطة خلف الأرجنتين المتصدرة (15)، وبفارق نقطة عن كولومبيا الثالثة.