ميسي ورونالدو يلتقيان مجددا في كأس موسم الرياض

شارك ميسي في كأس موسم الرياض الماضي مع باريس سان جيرمان وواجه رونالدو أيضا بعد انتقال الأخير المفاجئ لنادي النصر.

يبدو أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سيجتمعان من جديد. وقد يتواجه المنافسان العتيدان العام المقبل، على الرغم من أن أنهما يلعبان في قارتين مختلفتين هذه الأيام.

سيسافر فريق ميسي إنتر ميامي إلى السعودية في شباط/ فبراير ليشارك في كأس موسم الرياض، الذي يشارك فيه أيضا فريق كريستيانو النصر.

ستكتمل بطولة الفرق الثلاثة بالهلال الذي يلعب له نيمار، لكن لاعب المنتخب البرازيلي لن يتمكن من المشاركة بعد إصابته بالرباط الصليبي الشهر الماضي.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إن البطولة "ستشهد اهتماما عالميا، لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أنها تأتي امتدادا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم".

شارك ميسي في كأس موسم الرياض الماضي مع باريس سان جيرمان وواجه رونالدو أيضا بعد انتقال الأخير المفاجئ لنادي النصر. وفي أيار/ مايو، غرم ميسي وأوقف من قبل النادي الفرنسي لمشاركته في رحلة غير مصرح بها للسعودية.