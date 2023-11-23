مجموعات قوية للمنتخبات العربية في كأس آسيا تحت 23 سنة

تشارك المنتخبات العربية في مجموعات قوية ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستستضيفها قطر، ومؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، عن تواجد المنتخبات العربية في مجموعات قوية.

وتستضيف قطر النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا بين 15 نيسان/ أبريل و3 أيار/ مايو 2024، بمشاركة 16 منتخبا.

وأوقعت القرعة التي أجريت في الدوحة، منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى التي ضمت أيضا أستراليا والأردن وإندونيسيا، بينما تواجد المنتخب الإماراتي مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين في المجموعة الثانية.

ويلعب المنتخب السعودي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة رفقة العراق وتايلاند وطاجيكستان، بينما ضمت المجموعة الرابعة الكويت وأوزبكستان، وصيف النسخة الماضية، وفيتنام وماليزيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي أمام منتخب من إفريقيا للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.