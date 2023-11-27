إنتر ميلان يتعادل مع يوفنتوس في كلاسيكو إيطاليا

حافظ إنتر ميلان على صدارته لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعودته بنقطة ثمينة أمام مضيفه يوفنتوس بعد تعادلهما بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، في لقاء "كلاسيكو إيطاليا" ضمن الجولة الـ13 من البطولة.

ورفع "النيراتزوري" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن "البيانكونيري" صاحب المركز الثاني في ترتيب المسابقة.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 27، وأدرك إنتر ميلان التعادل بواسطة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وفي مباريات أخرى في نفس الجولة، فاز روما على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للفائز جيانلوكا مانشيني وباولو ديبالا وستيفان الشعراوي، وسجل للخاسر فلوران توفان.

وتغلب فروسينوني على ضيفه جنوى بهدفين لهدف، وعاد ساسولو بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام إمبولي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل كالياري مع ضيفه مونزا بهدف لمثله.