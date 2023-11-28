برشلونة يعلن عن خضوع غافي لجراحة ناجحة في ركبته

هذه الإصابة تعني انتهاء موسم غافي، وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا، الصيف المقبل.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن خضوع لاعب وسطه اليافع غافي لجراحة "ناجحة"، بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقيا على الفترة المتبقية من موسمه.

وكتب برشلونة في بيان أن الدكتور جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم غافي، وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا، الصيف المقبل.

وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصرا رئيسا في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة. خاض 13 مباراة من أصل 15 أساسيا مع برشلونة هذا الموسم.

وقال مدرّب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بعد المباراة ضد جورجيا: "نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا".