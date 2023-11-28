جيرونا يفقد صدارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد

أهدر فريق جيرونا فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بسقوطه في فخ التعادل بملعبه أمام ضيفه أتلتيك بلباو بهدف لمثله، مساء أمس الإثنين، على ملعب "دي مونتيليفي" في ختام الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

ورفع التعادل رصيد جيرونا إلى 35 نقطة، لكنه خسر القمة لصالح ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف، ليكتفي بالمركز الثاني، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

ولم يخسر جيرونا، الذي يقدم موسما استثنائيا، أي نقاط على مدار الجولات الخمسة الأخيرة التي خاضها في المسابقة، حيث حقق الفوز فيها جميعا، قبل أن يفقد نقطتين ثمينتين بهذا التعادل، والذي يعد الثاني له هذا الموسم بعد تعادله مع ريال سوسيداد بنفس النتيجة في الجولة الأولى.

وكان الفريق الكتالوني البادئ بالتسجيل عبر لاعبه الأوكراني فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 55، لكن الغاني إينياكي ويليامز نجح في إدراك التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة 67.