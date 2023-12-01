قد يدفع تعويضا قدره مليار دولار.. رونالدو يواجه دعوى قضائية بسبب عملات مشفرة

وفقا للدعوى الأدلة تكشف الآن عن أن "احتيال بينانس تمكن من الوصول لهذه المستويات فقط من خلال مساعدة متعمدة من بعض أثرى وأقوى وأشهر المنظمات والمشاهير حول العالم مثل المدعى عليه رونالدو".

يواجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، دعوى قضائية جماعية تسعى للحصول على تعويض قدره مليار دولار على الأقل عن أضرار بسبب دوره في الترويج للعملات المشفرة "والرموز غير القابلة للاستبدال" (أو إن إف تي)، صادرة عن شركة "بينانس" لتبادل العملات الرقمية المشفرة.

رفعت الدعوى في محكمة فيدرالية بالدائرة الجنوبية لفلوريدا، يوم الإثنين، وتزعم أن ترويج رونالدو لبينانس "كان مخادعا وغير قانوني"، وأن شراكة بينانس مع مشاهير مثل رونالدو - حسب زعم المدعين - أدت إلى قيامهم باستثمارات غير آمنة ومكلفة.

وتقول الدعوى إن الأدلة تكشف الآن عن أن "احتيال بينانس تمكن من الوصول لهذه المستويات فقط من خلال مساعدة متعمدة من بعض أثرى وأقوى وأشهر المنظمات والمشاهير حول العالم مثل المدعى عليه رونالدو".

لم يرد ممثلون عن رونالدو وبينانس، أكبر شركة تبادل عملات رقمية في العالم، على طلبات التعقيب من الأسوشيتدبرس حتى الآن.

أطلق رونالدو مجموعته "سي آر 7" من "إن اف تي" مع بينانس في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي قبيل كأس العالم 2022، وبدأت بأسعار تتراوح بين ما يعادل 77 دولارا ووصلت إلى 10 آلاف دولار، وتضمنت 7 تماثيل متحركة لرونالدو من لحظات تاريخية في مسيرته. ونفدت المجموعة الفاخرة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وفقا للدعوى.

استمر رونالدو في الترويج منذ ذلك الوقت لبينانس على موقعه الإلكتروني الرسمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مؤخرا على منصة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) مقطعا مصورا لبينانس، وكتب أنه "يستعد لشيء" مع شركة العملات الرقمية، الثلاثاء.

خلال الصيف، اتهمت بينانس أيضا بالوقوف وراء عملية تبادل صكوك غير مسجلة وانتهاك مجموعة من القوانين الأميركية في دعوى قضائية من الجهات التنظيمية.

ووافقت الشركة، الأسبوع الماضي، على تسوية تسدد بمقتضاها 4 مليارات دولار، كما تنحى مؤسسها تشانغ بينغ تساو وأقر بالذنب في جنحة على صلة بفشله في منع غسل الأموال على المنصة.