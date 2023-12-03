ألمانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

فاز الألمان على فرنسا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

(أ ب)

فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي، أمس السبت.

فاز الألمان بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

لعبت ألمانيا آخر 21 دقيقة بعشرة لاعبين بعد حصول وينرز أوساوي على البطاقة الصفراء الثانية.

منحت ركلة جزاء في الشوط الأول نفذها باريس برونر التقدم لألمانيا في أول نهائي لها منذ العام 1985.

ووسع القائد نواه دارفيتش التقدم بعد ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقلص سايمون بوابري الفارق لفرنسا، بطلة نسخة عام 2001.

مع أفضلية عددية، ألقى منتخب فرنسا بثقله وحصل على المكافأة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة عندما أدرك ماتيس أموجو التعادل ودفع بنهائي البطولة إلى ركلات الترجيح.

تصدي حارس المرمى الألماني كونستانتين هايد لاثنتين من ركلات الترجيح الفرنسية.

وفازت مالي على الأرجنتين بنتيجة 3-0 لتحتل المركز الثالث.