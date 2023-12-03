اختيار حارس المرمى المخضرم تيم هاوارد للانضمام إلى قاعة المشاهير

شارك هاوارد (52 عاما) في 121 مباراة مع المنتخب الأميركي بين عامي 2002 و2017، وقام بحراسة المرمى في نسختي 2010 و2014 من كأس العالم.

اختير حارس المرمى تيم هاوارد للانضمام إلى قاعة مشاهير كرة القدم بالولايات المتحدة، أمس السبت، وسيتم تكريمه في 4 أيار/ مايو المقبل.

أعلنت القاعة ترشيح هاوارد للاقتراع لأول مرة وحصوله على 46 صوتا من أصل 48 (بنسبة 95.8 بالمائة) من لجنة اختيار اللاعبين.

وعلق هاوارد بعد تلقيه الخبر على الهواء أثناء تغطيته كمحلل للدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم، على شبكة "إن بي سي"، قائلا إنه "عندما تلعب كرة القدم، ستحاول من أجل الحب وتلعب من أجل المجد، وتأمل مع استمرار مسيرتك أن تحقق شيئا ما".

وأضاف هاوارد أنه "لا يمكنك التفكير في تلك اللحظات، إنك تحتفظ بتركيزك وتعمل جاهدا، أقول دائما إنني فتى من نيو جيرزي استمتع بلعب الكرة وتعلم كيف ينافس وكيف يحب اللعبة".

واختير أيضا جوش مكيني، قائد منتخب كرة القدم للمعاقين الأميركي، للانضمام إلى قاعة المشاهير.

شارك هاوارد (52 عاما) في 121 مباراة مع المنتخب الأميركي بين عامي 2002 و2017، وقام بحراسة المرمى في نسختي 2010 و2014 من كأس العالم.

وسجل مكني (44 عاما)، المولود بشلل دماغي، 81 هدفا في 124 مباراة على مدار 19 عاما، وشارك في دورة الألعاب البارالمبية في نسخ 1996 و2004 و2012. وحصل على 35 صوتا (72.9 بالمائة) للانضمام إلى قاعة المشاهير.

يجب أن يحصل اللاعب على 50 بالمائة أو أكثر من الأصوات ليقع عليه الاختيار.