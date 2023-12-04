برشلونة يحسم لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد

حسم فريق برشلونة لقاء القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

أحرز البرتغالي جواو فيليكس، المعار لبرشلونة من أتلتيكو حتى نهاية الموسم، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، بعد تمريرة متقنة من زميله البرازيلي رافينيا ليودعها من فوق الحاس داخل الشباك.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد متصدر جدول ترتيب أندية المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر، وتحديدا يوم 5 شباط/ فبراير 2006 عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.