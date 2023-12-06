آرسنال يخطف فوزا مثيرا على لوتون تاون في الوقت القاتل

عزز فريق آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الثلاثاء، بعد فوزه الصعب في الوقت القاتل على مضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف لثلاثة، على ملعب "كينل وورث رود" في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ورفع "الجانرز" بهذا الفوز، رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن ليفربول، الوصيف، والذي سيحل ضيفا على شيفيلد يونايتد، اليوم الأربعاء، في الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد لوتون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف، حيث افتتح البرازيلي غابرييل مارتينيلي التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 20، لكن جبريل أوشو أدرك التعادل سريعا لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، قبل أن يتقدم البرازيلي الآخر غابرييل خيسوس بالهدف الثاني للآرسنال في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني انتفض لوتون تاون ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق إليجاه أديبايو وروس باركلي في الدقيقتين 49، و57 بعد خطأين فادحين من الحارس الإسباني ديفيد ريا.

وأدرك الألماني كاي هافيرتز التعادل للآرسنال في الدقيقة 60، قبل أن يخطف ديكلان رايس هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة في الدقيقة 7+90، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

وفي مباراة أخرى، حصد ولفرهامبتون نقاط مباراته الثلاث أمام ضيفه بيرنلي بعد تغلب عليه بهدف دون رد، سجله الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ورفع "الذئاب" رصيدهم إلى 18 نقطة متقدمين للمركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.