برشلونة يفقد خدمات تير شتيغن بسبب جراحة في الظهر

فقد برشلونة خدمات تير شتيغن بسبب جراحة في الظهر، وسيغيب الدولي الألماني عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، خضوع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن لعملية جراحية هذا الأسبوع، لعلاج المشاكل التي يعاني منها في أسفل ظهره.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه "سيخضع حارس مرمى الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن لعملية جراحية هذا الأسبوع، لعلاج الآلام التي يعاني منها أسفل الظهر، على أن يُصدر النادي بيانًا طبيًّا جديدًا بعد انتهاء العملية".

وكان البارسا منح تير شتيغن البالغ من العمر 31 عاما، حرية الاختيار بين الخضوع لجراحة أو اتباع برنامج علاجي من أجل التعافي.

وأصيب تير شتيغن الشهر الماضي، أثناء تواجده في معسكر للمنتخب الألماني، وغاب حتى الآن عن آخر ثلاث مباريات مع برشلونة أمام رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد في الدوري المحلي، وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الحارس الدولي الألماني بذلك عن العديد من مباريات فريقه في الليغا وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، حيث من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن الشهرين.

وخاض تير شتيغن، أفضل لاعب وحارس مرمى في الليغا لموسم 2023/2022، 17 مباراة هذا الموسم، منها 13 في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا، واستقبل 15 هدفا ، بينما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.