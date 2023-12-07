مرسيليا يعمق جراح ليون بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

عمق فريق مرسيليا جراح ليون بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.

عمق فريق مرسيليا من جراح ضيفه ليون، وفاز عليه بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "فيلودروم" بدون جمهور، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري الفرنسي.

المباراة كان مقرر إقامتها 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بعد أن ألقى المشجعون حجارة ومقذوفات على حافلة ليون، وأصيب المدرب فابيو جروسو آنذاك في جبهته بسبب تحطم نوافذ الحافلة.

وسجل أهداف مرسيليا البرتغالي فيتينيا، والبنمي مايكل موريللو، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقائق 21، 25، 55 من عمر اللقاء.

ورفع فريق الجنوب الفرنسي رصيده إلى 20 نقطة مواصلا صحوته وتقدمه في البطولة ليحتل المركز الثامن، بينما واصل ليون انتكاسته بتلقيه هزيمته الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط متذيلا جدول المسابقة.