توتنهام يواصل مسلسل السقوط في الدوري الإنجليزي

استمر فريق توتنهام في مسلسل السقوط بالدوري الإنجليزي بعد خسارته بملعبه أمام وست هام بهدف لاثنين في ختام الجولة الـ15 للمسابقة.

واصل فريق توتنهام مسلسل السقوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تلقيه هزيمة جديدة بملعبه أمام ضيفه وست هام بهدف لاثنين، مساء أمس الخميس، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

الخسارة هي الرابعة للفريق في آخر 5 جولات بالبطولة، وجاءت بعد تعادله المثير في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، نجح وست هام في الحفاظ على صحوته الأخيرة وتقدمه في جدول المسابقة، محققا فوزه الثالث في آخر 4 مباريات، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

"السبيرز" كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، لينتهي الشوط الأول بهدف لتوتنهام.

الشوط الثاني شهد انتفاضة من جانب "الهامرز" حيث نجح في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جارود بوين، وجيمس وارد براوس في الدقيقتين 52، و74 على التوالي.