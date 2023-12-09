صلاح يسجل هدفه الـ200 مع ليفربول ويقلب الطاولة على بالاس

قال صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم "الشعور رائع. أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة".

قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، صاحب 200 هدف مع الـ"حمر"، تأخره أمام مضيفه المنقوص عدديا كريستال بالاس في آخر ربع ساعة وسجّل هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، ووضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال قبل نهاية السنة.

وبعد تقدّم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل صلاح مسجلا هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الويلزي إيان راش (346)، روجر هانت (285)، غوردان هودجسون (241) والاسكتلندي بيلي ليدل (228)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة.

وقال صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم "الشعور رائع. أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة".

وتابع صلاح الذي يحاول قيادة فريقه إلى لقبه الأول منذ 2020 "أرى عقلية الكفاح حتى النهاية. لدينا فريق جديد الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين (جدد)".

وأردف اللاعب البالغ 31 عاما "يجب أن نقدم لهم النصح. يتعلمون الكثير وهذا جميل. يمكننا تحقيق أمور جيدة هذا الموسم".

على ملعب "سيلهرست بارك"، أنقذ الحارس البرازيلي أليسون بيكر وحكم الفيديو المساعد (فار) ليفربول في الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف.

وكان الضيوف الأكثر استحواذا في أول 25 دقيقة، دون تهديد دفاع الفريق اللندني المنظّم.

وبعد انطلاقة من الغاني المخضرم جوردان أيو على الجهة اليمنى، سدّد الكولومبي المتألق جيفرسون ليرما كرة من داخل المنطقة أبعدها أليسون على دفعتين بمساعدة القائم الأيمن، في أخطر فرص الشوط (28).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة من الهولندي فيرجيل فان دايك على الفرنسي أودسون إدوار، بيد أن حكم الفيديو المساعد كشف خطأ على الياباني واتارو إندو لاعب وسط ليفربول ارتكبه ويل هيوز (29).

وللمرة الأولى هذا الموسم، يخفق ليفربول في التسديد على مرمى الخصم في الشوط الأول.

وفي ثاني مرّة تدخّل حكم الفيديو المساعد، احتُسبت هذه المرّة ركلة جزاء لبالاس، بعد احتكاك فان دايك مع الفرنسي البديل جان-فيليب ماتيتا ترجمها بنفسه هدف الافتتاح (57).

وتعرّض بالاس لضربة بدّلت معالم المباراة، مع طرد أيو لنيله إنذارا ثانيا في آخر ربع ساعة.

بعدها بـ96 ثانية، سجّل صلاح هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات والـ150 في الدوري، من تسديدة ارتدت بقوّة من لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين وعانفقت الشباك (76).

وبعد تمريرة من صلاح، تلاعب البديل الشاب إليوت بالدفاع وأطلق تسديدة جميلة جدا من خارج المنطقة، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم في شباك الحارس البديل ريمي ماتيوز الذي دخل قبل بأربع دقائق بدلا من الحارس المصاب سام جونستون (90+1).

وقال صلاح عن إليوت "هو شاب جيد. أحبّ تحفيزه في صالة اللياقة البدنية"، فيما قال ابن العشرين عاما "هدفي اليوم يلخّص ما تعلمته منه. إذا تحدّثت عن تأثيره علي سيعاني الجميع من الملل".

وأنقذ بيكر مرماه مجددا من هدف سانح برأسية المدافع الدانماركي يواكيم أندرسن إثر ركلة حرّة (90+10).

ولم يخسر ليفربول سوى مرّة وحيدة في آخر 27 مباراة في الدوري كانت أمام توتنهام 1-2 في أيلول/سبتمبر.

كما لم يخسر على أرض بالاس في عهد مدربه الألماني يورغن كلوب (8 انتصارات في 9 زيارات). وتعود آخر خسارة له إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز.