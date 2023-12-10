غنابري يغيب عن الملاعب لفترة أخرى بسبب إصابة

أكد فريق بايرن ميونيخ أن غنابري سيغيب عن "المباريات المقبلة"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لغيابه.

يغيب سيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونيخ، عن الملاعب لفترة أخرى بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها بعد أقل من خمس دقائق من مشاركته كبديل، مساء أمس السبت.

وقال الفريق البافاري، اليوم الأحد، إن غنابري "تعرض لإصابة في وتر عضلي بمنطقة العضلة اليسرى" خلال خسارة الفريق 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليغا)، السبت.

وأضاف بايرن ميونيخ أن غنابري سيغيب عن "المباريات المقبلة"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لغيابه.

من المحتمل أن يغيب غنابري عن بقية العام، إذ يزور بايرن ميونيخ فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهي المباراة الأولى من بين ثلاث مباريات فقط متبقية للفريق قبل العطلة الشتوية.

كان مهاجم منتخب ألمانيا أصيب بكسر في ذراعه خلال مباراة في كأس ألمانيا على ملعب بريوسن مونستر في أيلول/ سبتمبر الماضي، وشارك في خمس مباريات فقط في البوندسليغا هذا الموسم، بما فيها مباراة السبت.

وكانت خسارة يوم السبت أمام فرانكفورت هي أول هزيمة لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم.