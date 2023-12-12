اختير النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا 2023 بعد منافسة شديدة مع المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

توج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، مساء أمس الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لموسم 2023 خلال احتفالية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة مراكش المغربية.

وحسم الدولي النيجيري لقب الأفضل، بعد منافسة شديدة مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتألق أوسيمين مع فريق الجنوب، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي لأول مرة بعد غياب 33 عاما عن منصات التتويج، كما حصل معه على لقب هداف البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى لأوسيمين التي يفوز بها بتلك الجائزة خلال مسيرته، ليعيد معها الكرة النيجيرية إلى الواجهة من جهة الجوائز الفردية بعدما بات أول لاعب نيجيري يتحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ العام 1999 عندما فاز بها نوانكو كانو.

وينفرد كل من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه بالعدد التاريخي لمرات الفوز بالجائزة المرموقة بأربع مناسبات لكل منهما.