بطولة إسبانيا: استكمال مباراة غرناطة وبلباو بعد تأجيلها بسبب وفاة مشجع

قال مدير نادي غرناطة ألفريدو غارسيا أمادو الذي شكر أيضا أطباء أتلتيك يلباو على مساعدتهم خلال الحادث إن "كرة القدم أصبحت الشيء الأقل أهمية، إنها مأساة علينا أن نتحملها، ونحن في حالة حداد".

استُكملت، مساء أمس الإثنين، مباراة أتلتيك بلباو ومضيفه غرناطة بعد 24 ساعة من إيقافها في الدقيقة 18 إثر وفاة مشجّع في المدرجات، وخيّم التعادل على النتيجة النهائية 1-1 في ختام منافسات المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان بلباو قد كشف في بيان بعد ايقاف المباراة، الأحد أن رابطة الدوري والناديين "اتفقوا على تعليق المباراة"، مقدما تعازيه لأقارب المتوفى.

وكشف غرناطة أن أحد مشجعيه كان ضحية لجلطة دماغية وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال مدير نادي غرناطة ألفريدو غارسيا أمادو الذي شكر أيضا أطباء أتلتيك يلباو على مساعدتهم خلال الحادث إن "كرة القدم أصبحت الشيء الأقل أهمية، إنها مأساة علينا أن نتحملها، ونحن في حالة حداد".

وكان الغاني إيكاني ويليامس قد منح أتلتيك بلباو هدف التقدم في الدقيقة السادسة قبل أن تتوقف المباراة، قبل أن يعادل غرناطة النتيجة في الدقيقة 55 عبر إينيغو رويز دي غالاريتا خطأ في مرماه لدى استكمالها مساء أمس.

ويحتل اتلتيك بلباو المركز الخامس برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وبرشلونة الرابع، علما أنّ أتلتيكو يملك مباراة أقل.

وفي مباراة أخرى، تعادل رايو فايكانو وضيفه سلتا فيغو من دون أهداف.

ويحتل فايكانو المركز العاشر برصيد 20 نقطة أما سلتا فيغو فيقبع في منطقة الخطر حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ10 نقاط.