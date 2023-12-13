كيلليني يعلن اعتزاله بعد مسيرة كروية استمرت 22 عاما

أعلن نادي لوس أنجليس لكرة القدم قرار اعتزال المدافع الإيطالي، جيورجيو كيلليني كيلليني (39 عاما)، مساء أمس الثلاثاء، وهو النادي الذي لعب في صفوفه على مدار موسم ونصف بعد 17 عاما في يوفنتوس.

وأعلن اللاعب الإيطالي أيضا قراره على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف مسيرته بأنها "أجمل وأمتع رحلة في حياتي".

فاز كيلليني بتسعة ألقاب دوري على التوالي مع يوفنتوس وحصل على أفضل مدافع في الدوري الإيطالي ثلاث مرات. فاز ناديه بخمس بطولات كأس إيطاليا وخمس بطولات كأس السوبر الإيطالي خلال فترة لعبه في تورينو.

لعب كيلليني بعدها دورا مهما في صفوف النادي الأميركي، الذي فاز بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم وبدرع المشجعين في 2022 قبل الوصول لنهائي بطولة الكأس نهاية، الأسبوع الماضي، ليخسر أمام كولومبوس بهدفين مقابل هدف. ووصل لوس أنجليس أيضا لنهائي دوري أبطال كونكاكاف العام الجاري.

وقال المدرب العام للوس أنجليس، جون ثورينغتون، إن "جيورجيو أفضل مدافع في جيله وشخصية أفضل حتى من ذلك. تجاوز جيورجيو التوقعات العالية التي كانت لدينا بشأنه داخل وخارج الملعب. قيادته واحترافه وشخصيته ستترك إرثا دائما في نادي لوس أنجليس، ونثق في أن علاقتنا بجيورجيو ستستمر".

كان اعتزال كيلليني متوقعا إلى حد كبير، على الرغم من أنه استمر كمدافع في التشكيل الأساسي للفريق الأميركي. ويعتقد أنه ينتظر خوض مسيرة جديدة في التدريب أو الإدارة.

شارك كيلليني أيضا في 117 مباراة مع إيطاليا، منها بطولتين في كأس العالم. وأعلن كأفضل مدافع عندما فاز المنتخب الإيطالي بالبطولة الأوروبية عام 2021.