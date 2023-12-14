الأردن يتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية عام 2031

قالت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إن "رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقة للمرة الأولى في عام 1953".

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الخميس، عن تقدمها بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية والمقرر إقامتها في عام 2031.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية، الرياض.

وقالت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إن "رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقة للمرة الأولى في عام 1953".

وأوضحت أن دورة الألعاب الرياضية العربية "تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن النسخة التاسعة منها (دورة الحسين) في العام 1999، والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت بتطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة".

وأشارت السعيد إلى أن "الأردن يحرص على استضافة الرياضيين العرب مجددا في العام 2031 تجسيدا لأهداف الدورة العربية وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف وتأكيدا على الوحدة العربية من خلال الرياضة".

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة من دورة الألعاب العربية، الصيف الماضي، بعدما استحالت إقامتها منذ نسخة العام 2011 في قطر، على خلفية الخلافات السياسية والأحداث الأمنية التي تلت ثورات الربيع العربي.

واعتذر لبنان عن استضافة النسخة الثالثة عشرة عام 2015 بناء على طلبه لأسباب أمنية قبل أن تنقل إلى المملكة المغربية التي اعتذرت بدورها.

كما كان مقررا أن تقام نسخة العام 2019 في العراق، لكنها تأجلت مرات عدة قبل أن يستقر اتحاد اللجان الأولمبية العربية على إقامتها في الجزائر، الصيف الماضي، للمرة الثانية بعد الأولى عام 2004.

وتستضيف السعودية النسخة المقبلة عام 2027.

وانطلقت النسخة الأولى للتجمع الرياضي العربي عام 1953 في مدينة الإسكندرية في مصر التي استضافت نسخة 1965مشاركة مع سورية باسم الجمهورية العربية المتحدة، ثم نسخة 2007، واستضاف لبنان نسختي 1957 و1997، والمغرب نسختي 1961 و1985، وسورية نسختي 1976 و1992، والجزائر نسختي 2004 و2023، فيما استضافها الأردن عام 1999، وقطر عام 2011.