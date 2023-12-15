ليفربول يخسر أمام سانت غيلواز

خسر ليفربول بغياب أساسييه أمام سانت غيلواز، وحقق ليفركوزن العلامة الكاملة مع ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي مسيرته في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي بالخسارة أمام مضيفه يونيون سانت غيلواز البلجيكي بهدفين لواحد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ودفع الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" بمجموعة من لاعبيه الشباب مفضلا إراحة الأساسيين، بعد تأهله إلى ثمن نهائي البطولة في وقت سابق، خاصة وأن اللقاء تحصيل حاصل.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة والذي سيخوض الدور الفاصل.

وتوقف رصيد سانت غيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، مقابل 3 نقاط في جعبة لاسك لينز في قاع الترتيب.

سجل هدفي صاحب الضيافة، الجزائري محمد الأمين عمورة، والسويسري كاميرون كاسترو في الدقيقتين 32، و43، بينما سجل هدف الضيوف غاريل كوانسا في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال صدارة المجموعة عقب فوزه المثير على مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

وانقض فياريال على القمة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد رين عند 12 نقطة في المركز الثاني، بينما حل مكابي حيفا ثالثا برصيد 5 نقاط بعد تغلبه على مضيفه باناثينايكوس بهدفين لهدف.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براغ التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه سيرفيت السويسري، فيما تغلب روما بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما أن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي بخمسة أهداف لهدف، فيما تغلب قرة باغ آغدام الأذربيجاني بهدفين لواحد على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، بالعلامة الكاملة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات.