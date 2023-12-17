إشبيلية يقيل مدربه الأوروغوياني دييغو ألونسو بسبب سوء النتائج

أعلن نادي إشبيلية عن إقالة مديره الفني، دييغو ألونسو، بعد الهزيمة 3-0 على أرضه أمام فريق خيتافي في الدوري الإسباني (لا ليغا)، مساء أمس السبت.

أقال إشبيلية مديره الفني، دييغو ألونسو، بعد الهزيمة 3-0 على أرضه أمام خيتافي في الدوري الإسباني (لا ليغا)، مساء أمس السبت.

أعلن إشبيلية إقالة المدرب الأوروغوياني في بيان مقتضب بعد لحظات من نهاية المباراة.

يشار إلى أن إشبيلية على حافة منطقة الهبوط في الدوري.

وتحت قيادة ألونسو، لم يفز إشبيلية في 8 مباريات بالدوري، وخسر جميع مبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الأخير في مجموعته.

وصل الأوروغوياني إلى إشبيلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ليحل محل خوسيه مينديليبار، الذي قاد النادي إلى لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويحتل إشبيلية المركز 16 في ترتيب فرق لا ليغا، لكنه يتساوى في النقاط مع سيلتا فيغو وقادش الذي بات في منطقة الهبوط في المركز 18.