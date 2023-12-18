إنتر ميلان يعود بفوز ثمين أمام مضيفه لاتسيو بثنائية

تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه لاتسيو بثنائية، وأحكم "النيراتزوري" قبضته على الصدارة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس.

عاد فريق إنتر ميلان بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام مضيفه لاتسيو بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" بروما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

بهذه النتيجة، واصل "النيراتزوري" إحكام قبضته على صدارة جدول الترتيب العام، بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 40، وعزز الفرنسي ماركوس تورام تقدم فريقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66، وشهد اللقاء طرد مانويل لاتزاري لاعب لاتسيو بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 86.

وفي مواجهات أخرى، سقط روما أمام مضيفه بولونيا بهدفين دون رد، سجلهما الكرواتي نيكولا مورو والدنماركي راسموس كريستنسن بالخطأ في مرماه.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع ليحجز مقعدا في المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز السابع بعد ما تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم.

وتغلب فيورنتينا على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف، بينما تعادل أودينيزي مع ضيفه ساسولو بهدفين لمثلهما.