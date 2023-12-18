سيدات "أجزاجي باشي" التركي يتوجن ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة

نظم نهائي البطولة في مدينة هانغتشو الصينية، في نهائي يجمع ناديين تركيين لأول مرة في تاريخ البطولة.

توجت سيدات نادي "أجزاجي باشي" التركي ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة بعد فوزهن على سيدات "وقف بنك" التركي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأقيم نهائي البطولة في مدينة هانغتشو الصينية، في نهائي يجمع ناديين تركيين لأول مرة في تاريخ البطولة.

واستطاع نادي وقف بنك، إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 25 – 19، إلا أن نادي أجزاجي باشي، أعاد التوازن إلى المباراة بعد تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 23.

في الشوط الثالث اشتدت المنافسة بين الناديين، غير أن أجزاجي باشي، استطاع إحراز التقدم بإنهاء الشوط بنتيجة 25 – 23.

لم يستسلم نادي وقف بنك، أمام سيطرة منافسه، ونجح بعد منافسة قوية من إتمام الشوط الرابع متقدما بنتيجة 25 – 23، لتتكافأ النتيجة 2-2.

في الشوط الخامس والأخير، كان لزاما على كل فريق لعب كافة أوراقه وبذل الخطط والجهد للفوز في هذا الشوط المصيري، فالفائز فيه يفوز باللقب بعد تعادل النتيجة.

وبالفعل وضع نادي أجزاجي باشي، بصمته على الشوط الأخير، بالتقدم بنتيجة 15 – 9، لترجح كفة النتيجة لمصلحته بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويتوج بالبطولة.